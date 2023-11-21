NBC: Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения по заложникам

По данным телеканала, оно включает в себя обмен 50 женщин и детей, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, теперь власти Израиля должны одобрить его. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, предварительное соглашение включает в себя обмен 50 женщин и детей, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных. Как отмечается, число еще уточняется. Также, по соглашению, стороны могут объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа.

Как указывает источник, Израиль сам выберет заключенных, каких он освободит из тюрем.

Ранее телеканал ABC информировал, что израильские власти примут решение по вопросу освобождения заложников ближе к среде, 22 ноября. По его сведениям, сначала решение должны принять члены военного кабинета и кабинета безопасности, после чего во вторник голосование состоится в правительстве. Его итоги, вероятно, станут известны в среду, уточнил собеседник ABC.

Как сообщила ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он созывает во вторник вечером военный кабинет, кабинет безопасности и правительство в связи с развитием ситуации вокруг освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. До этого Нетаньяху, посетивший военнослужащих в районе границы с Ливаном, заявил, что в деле возвращения заложников из сектора Газа есть прогресс и скоро могут последовать "хорошие новости".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.