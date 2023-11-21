ХАМАС сообщило о новом обстреле Тель-Авива

Движение заявило, что обстрел стал ответом на "массовые убийства" Израилем мирных палестинцев

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву. Соответствующее сообщение размещено в ее Telegram-канале.

Согласно тексту, обстрел стал ответом на "массовые убийства" Израилем мирных палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.