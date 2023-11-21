21 ноября, 17:42,
обновлено 21 ноября, 18:07

Страны G7 договорились продолжать поддерживать энергетический сектор Украины

Как сообщили в Госдепе, встреча глав внешнеполитических ведомств Группы семи прошла под сопредседательством США и Японии

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств государств Группы семи (G7) договорились продолжать оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как отмечается в заявлении, встреча глав внешнеполитических ведомств G7 и их партнеров по вопросам поддержки энергетического сектора Украины прошла под сопредседательством США и Японии. Участники встречи "выразили готовность поддерживать и способствовать ускорению удовлетворения ключевых потребностей Украины в энергетическом секторе, включая защиту имеющейся инфраструктуры и помощь в гуманитарном разминировании для осуществления ремонта". 

Теги:
ЯпонияУкраинаСША
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