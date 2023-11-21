21 ноября, 18:20
Палестино-израильский конфликт

Байден не ответил президенту Индонезии на призыв остановить огонь в секторе Газа

Встречи лидеров состоялись в Белом доме и на саммите АТЭС, сообщил Джоко Видодо

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что американский лидер Джо Байден не ответил на его призыв остановить огонь в секторе Газа. Об этом сообщил портал Detik.

"Я встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом, а затем снова встретился в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Я прямо заявил, во-первых, о необходимости прекращения зверств в секторе Газа, во-вторых, о немедленной реализации прекращения огня и, в-третьих, что война в целом должна быть остановлена, <...> и, в-четвертых, необходимо облегчить поступление гуманитарной помощи в Газу", - приводит портал слова индонезийского лидера. "Он не ответил", - заявил Джоко Видодо.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
СШАИндонезияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильДжоко ВидодоБайден, Джо
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