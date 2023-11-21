21 ноября, 18:38

Макрон потребовал освобождения главы Нигера Базума

Он был захвачен путчистами в июле

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Франция требует освобождения отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума, который был захвачен путчистами в июле. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с лидером Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, сообщает Agence France-Presse.

По его данным, президент заверил в "полной поддержке Парижем Мохамеда Базума и заявил, что его освобождение является условием для любых переговоров с военным режимом" нигерских мятежников.

Макрон также выразил поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки (ECOWAS) в его поиске мирного решения кризиса.

Кроме того, по словам французского лидера, в Париже крайне озабочены "стремительным ухудшением ситуации с безопасностью в зоне Сахеля".

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. В поддержку мятежников выступили власти Мали и Буркина-Фасо. 

Теги:
Уаттара, АлассанНигерФранцияКот-д’ИвуарМакрон, ЭмманюэльБазум, Мохамед
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