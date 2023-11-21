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обновлено 21 ноября, 19:46
Палестино-израильский конфликт

США не готовы прекратить поставки оружия Израилю по призыву исламских стран

Как сообщили в Госдепе, на рассмотрении Конгресса находится запрос, который предусматривает дополнительную помощь Израилю и Украине

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не готовы последовать призыву исламских стран, настаивающих на прекращении поставок вооружений Израилю. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Нет. Это шаг, к которому мы не готовы. Более того, сейчас на рассмотрении Конгресса находится запрос, который, как мы надеемся, будет обработан оперативно и предусматривает дополнительную помощь Израилю, а также Украине", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, готовы ли США прекратить поставки вооружений и боеприпасов, следуя призыву наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли госсекретарь США Энтони Блинкен встречаться с участниками делегации мусульманских стран, побывавшей недавно в Китае, Миллер заявил, что конкретного расписания нет, но взаимодействие сторон продолжится. "У меня нет никаких заявлений по поводу расписания, но, безусловно, ряд министров, совершивших поездку в Китай, - это те люди, с которыми он [Блинкен] неоднократно встречался на протяжении последних нескольких недель и неоднократно разговаривал по телефону. Так что мы будем продолжать взаимодействовать с этими людьми как здесь, так и в регионе. Можно ожидать, что госсекретарь еще не закончил с поездками в регион", - сказал чиновник.

Ранее главы внешнеполитических ведомства стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств нанесли визит в Пекин, где встретились с китайским коллегой Ван И. Министр иностранных дел Китая, комментируя встречу, указал на высокую степень доверия арабских государств к КНР и заявил, что Пекин ценит их усилия по прекращению боевых действий в секторе Газа. 

Теги:
УкраинаСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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