21 ноября, 22:17
Саммит АТЭС

Ермак обсудил с Салливаном подготовку к конференции по вопросам военной промышленности

Глава офиса президента Украины и помощник американского лидера по нацбезопасности также рассмотрели результаты саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном подготовку к совместной конференции двух стран по вопросам военной промышленности.

"Андрей Ермак и Джейк Салливан обсуждали подготовку к украинско-американской конференции по вопросам оборонно-промышленной базы, которая будет проводиться 6-7 декабря в Вашингтоне", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Стороны также обсудили результаты саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Кроме того, Ермак проинформировал Салливана о ситуации на поле боя и отметил необходимость усиления сил противовоздушной обороны Украины в зимний период.

Киев 20 ноября посетил министр обороны США Ллойд Остин. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн.

Зеленский ранее объявил о планах проведения конференции между Украиной и США по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности в декабре. В свою очередь в сентябре Белый дом сообщал, что осенью правительство США проведет конференцию, в которой примут участие представители американской военной промышленности, украинские предприниматели и должностные лица обеих стран "для рассмотрения возможностей создания совместных предприятий и совместного производства". 

Теги:
УкраинаСШАСаммит АТЭССалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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