Израиль сообщил о возможном начале обмена заложниками с ХАМАС 23 ноября

Сделка состоится, если ее одобрят правительство и Верховный суд еврейского государства, отметил старший советник израильского премьера Марк Регев

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС могут приступить к обмену заложниками 23 ноября в случае одобрения сделки правительством и Верховным судом еврейского государства. Об этом сообщил старший советник израильского премьер-министра Марк Регев в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Переговоры в правительстве все еще продолжаются. Как и в Великобритании, у нас система ответственного перед парламентом правительства. Договоренность по освобождению заложников необходимо одобрить. Правительство в полном составе будет голосовать по этому вопросу. Голосование еще не состоялось. Оно может пройти в течение одного-двух часов", - сказал он.

Регев добавил, что "если сделка, одобренная правительством, подразумевает освобождение удерживаемых в израильских тюрьмах террористов, причастных к убийству израильских мирных жителей", то родственники умерших "имеют законное право обратиться в израильский Верховный суд и оспорить освобождение тех, кто был признан виновным в причастности к убийству их родных".

"Израильский Верховный суд - независимая от правительства [ветвь] власти. Ранее они не аннулировали решения правительства по схожим делам, хотя у них есть такое право. Таким образом, если правительство сегодня ночью одобрит сделку по освобождению наших заложников, то наступит 24-часовой период, в течение которого Верховный суд заслушает обращения. В случае, если суд разрешит сделку, то мы можем начать ее реализацию в четверг. Надеюсь, что люди начнут возвращаться домой немедленно", - подчеркнул он.

Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство готовится принять "тяжелое, но правильное решение" по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. По его словам, все структуры безопасности страны поддерживают его. При этом он не стал раскрывать условия соглашения, которое в эти часы обсуждает израильское правительство.

Американская телекомпания NBC ранее сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительных договоренностей по освобождению заложников, теперь власти еврейского государства должны одобрить его. По сведениям телекомпании, предварительный план предусматривает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, примерно на 150 палестинских заключенных. Также стороны могут объявить о прекращении огня на четыре-пять дней и доставке топлива в сектор Газа.