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Палестино-израильский конфликт

Politico: США отправляли Израилю данные о расположении гуманитарных групп в Газе

По сведениям издания, Соединенные Штаты передавали координаты медучреждений в анклаве, чтобы попытаться предотвратить удары по ним

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти США предоставляли Израилю данные о местонахождении групп гуманитарной помощи в секторе Газе, чтобы попытаться предотвратить удары по ним. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

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По ее информации, администрация Байдена как минимум месяц передавала информацию, которая включала в себя GPS-координаты нескольких медицинских учреждений, таких как больница "Аш-Шифа", а также маршруты передвижения гуманитарных групп.

Как отметило издание, несмотря на предоставляемые данные, Израиль проводил военные операции в местах оказания помощи, включая больницы, что привело к разрушению зданий и блокированию различных доставок, в том числе топлива.

Как подчеркнула Politico, неизвестно, имеют ли США официальный список объектов, по которым нельзя наносить удары, или это является разовыми рекомендациями.

16 ноября Вашингтон выступил против нанесения Израилем ударов с воздуха по больницам в секторе Газа и выразил обеспокоенность атакой по иорданской больнице. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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