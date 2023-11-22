Харьковская область приняла около полумиллиона внутренних беженцев

Около 200 тыс. из них проживают в областном центре, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. украинцев переселились в Харьковскую область из-за конфликта на Украине, около 200 тыс. из них проживают в областном центре. Такие данные привел мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сейчас около 200 тыс. в Харькове - это переселенцы. А по области - это около 500 тыс. переселенцев, которые также регулярно ездят в Харьков", - сказал он в интервью изданию "Вести", подчеркнув, что многие из внутренних беженцев - пенсионеры и дети.

По словам Терехова, в городе сейчас проживают 1,3 млн человек, хотя в марте 2022 года в Харькове оставалось всего 300 тыс. жителей. Мэр поприветствовал возвращение местных жителей в город. "Нам нужно восстановить все условия", - добавил он.

Терехов выразил неудовлетворенность темпами восстановления Харькова. "В прошлом году мы восстановили 200 домов. Сегодня в работе более 60. В следующем году планируем восстановить еще 157 домов. Но это слишком мало, ведь просто не хватает денег", - сказал глава города. Он указал, что сейчас ведет переговоры с международными партнерами по вопросу помощи в восстановлении города.

20 ноября издание Politico со ссылкой на данные Международной организации по миграции, сообщило, что практически 600 тыс. украинцев были вынуждены переехать в Киев и близлежащие к столице населенные пункты из-за проблем с обеспечением противовоздушной обороны в других регионах страны. По данным организации, в других крупных регионах Украины, например, в Днепропетровской и Харьковской областях, также наблюдается рост количества внутренних беженцев.

21 ноября в интервью изданию The Sun президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспечение высокого уровня противовоздушной обороны обеспечит возвращение миллионов беженцев на Украину, что поможет улучшить ситуацию в экономике и покрыть большую часть дефицита бюджета. При этом Зеленский утверждает, что предоставляемой западными партнерами Украины помощи для обеспечения противовоздушной обороны на данный момент недостаточно.