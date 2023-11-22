Канада надеется, что всех заложников в Газе освободят в результате сделки

Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что в анклаве находятся примерно 200 ее сограждан

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Канады рассчитывают на то, что в результате сделки об освобождении заложников между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС будут освобождены все удерживаемые лица. Об этом заявила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Что мы ожидаем на данный момент от сделки? Мы хотим применять меры по освобождению всех заложников и чтобы всем иностранным гражданам было разрешено покинуть сектор Газа, в том числе примерно 200 канадцам, которые еще там находятся", - сказала она.

Жоли указала, что ее заявление основано на обсуждении ситуации вокруг сделки по освобождению заложников с госсекретарем США Энтони Блинкеном 17 ноября, а также на итогах беседы с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани 21 ноября. Кроме того, министр сообщила, что представитель МИД Канады по делам об освобождении заложников ведет постоянную работу в Израиле, Катаре и Египте.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из тюрем Израиля.