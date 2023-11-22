22 ноября, 03:54
Ситуация на Корейском полуострове

Yonhap: Южная Корея уведомит КНДР о частичной приостановке соглашения в военной сфере

По информации агентства, южнокорейское правительство решило временно остановить действие части соглашения с 15:00 (09:00 мск)

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея уведомят КНДР о частичной приостановке с 22 ноября действия соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, южнокорейское правительство решило приостановить действие части соглашения с 15:00 (09:00 мск). Ранее Совет национальной безопасности Республики Корея выступил с заявлением, что власти намерены приостановить действие положения о бесполетных зонах и возобновить разведывательную деятельность в отношении КНДР в районе военной демаркационной линии. Утром по местному времени эту инициативу поддержал кабинет министров на экстренном совещании под руководством премьер-министра Хан Док Су. Затем ее одобрил президент Юн Сок Ёль, который находится с визитом в Великобритании.

В Министерстве национальной обороны Республики Корея также сказали, что в связи с приостановкой действия части соглашения возобновится разведывательная деятельность. "Установленная соглашением бесполетная зона ограничивала возможности нашей армии по наблюдению за признаками провокаций северокорейских военных в пограничных районах. В этих условиях Северная Корея еще и запустила спутник, чтобы усилить потенциал по наблюдению за нами", - сказал высокопоставленный сотрудник министерства Хо Тхэ Гын.

Он повторил, что запуск спутника КНДР представляет собой "опасное провокационное действие" и противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, так как при нем используются технологии баллистических ракет. "Этим поведением Север еще раз показал, что не собирается соблюдать межкорейские соглашения", - сказал чиновник. Министр обороны Син Вон Сик ранее заявлял, что КНДР нарушила соглашение о снижении напряженности несколько тысяч раз.

Хо Тхэ Гын отметил, что решение Южной Кореи в отношении соглашения было ответной, защитной мерой, необходимой для обеспечения безопасности собственного населения на фоне ракетной и ядерной угроз со стороны КНДР. "Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на северокорейском режиме", - заключил чиновник и добавил, что за любой провокацией Пхеньяна последует суровое наказание. Помимо полетов, соглашение от 19 сентября 2018 года запрещает военные учения и артиллерийские стрельбы в буферных зонах.

21 ноября КНДР совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, завершилась успехом. Спутник был выведен на орбиту. 

Теги:
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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