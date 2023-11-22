Украинский депутат призвал провести консультации по поиску компромисса с Россией

По словам Евгения Шевченко, подобные консультации необходимо провести до президентских выборов в США

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Украины должны изучить возможности компромисса с Россией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

"Я бы рекомендовал сейчас провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет?" - сказал Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

По его словам, подобные консультации необходимо провести именно сейчас, до президентских выборов в США, потому что если к власти в Соединенных Штатах придет Дональд Трамп, то ситуация может серьезно измениться и возвращаться к имеющимся сейчас возможностям будет поздно.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".