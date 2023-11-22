В ЕС обсудят план долгосрочных обязательств по безопасности в отношении Украины

Он, в частности, включает механизм военной поддержки страны, сообщило агентство Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Евросоюз представил странам - участницам сообщества план по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности, который включает механизм военной поддержки и помощь в развитии военной промышленности страны. Как сообщило агентство Bloomberg, он будет обсуждаться на этой неделе послами стран ЕС, а в следующем месяце - лидерами блока.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство, Евросоюз может взять на себя обязательства обеспечить Киеву "устойчивый и долгосрочный механизм" поставок военной техники, который должен способствовать мобилизации европейской оборонной промышленности. Европейцы планируют продолжить обучать украинских военных, обмениваться с республикой разведданными и спутниковыми снимками, а также расширить сотрудничество с представителями военной промышленности страны. В документе отмечается необходимость оказания Украине помощи в реформах, связанных с процессом вступления в ЕС, и повышения ее способности контролировать незаконное распространение огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов.

По данным Bloomberg, обеспечение Киеву поставок вооружений будет по-прежнему осуществляться через Европейский фонд мира, который предусматривает возмещение государствам - членам сообщества стоимости поставленного на Украину военного оснащения.

Президент Украины Владимир Зеленский признал 17 ноября, что украинской армии придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. По его словам, фокус западных стран смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Украина, в частности, уже стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов, добавил Зеленский.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по прибытии на встречу Совета ЕС 14 ноября, что Евросоюзу следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов в течение года не будет выполнена. Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель 13 ноября сообщал, что пока Украине в 2023 году поставили 300 тыс. снарядов. Задача предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет была сформулирована Боррелем в конце февраля 2023 года, утверждена странами ЕС и позиционировалась как средство поддержки наступления ВСУ, которое ожидалось весной.