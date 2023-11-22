Парламент Казахстана одобрил внесение изменений в устав ОДКБ

В Мажилисе напомнили, что в документ трижды вносили изменения

АСТАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана приняли закон о ратификации четвертого протокола, согласно которому вносятся изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Мажилисе напомнили, что в устав трижды вносились изменения - протоколом от 10 декабря 2010 года, а также вторым и третьим протоколами от 8 ноября 2018 года. При этом 26 августа 2022 года главами государств - членов организации в индивидуальном порядке подписан четвертый протокол о внесении изменений в устав, который предусматривает два дополнения в статьи 8 и 17 устава.

Первое дополнение расширяет направление деятельности государств - членов ОДКБ в части взаимодействия в сфере биологической безопасности. Второе дополнение носит процедурный характер и предусматривает досрочное прекращение полномочий генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ согласно представлению Совета министров иностранных дел объединения.

После принятия Мажилисом закон о ратификации четвертого протокола поступит на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату парламента.

Устав ОДКБ Казахстан ратифицировал в июле 2003 года.