Правительство Швейцарии одобрило продажу 25 танков Leopard 2 Германии

ФРГ обязалась не передавать их странам, не входящим в НАТО или ЕС

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил продажу 25 танков Leopard 2 Германии, которая обязалась не передавать их странам, не входящим в НАТО или ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Федеральный совет одобрил запрос об экспорте 25 боевых танков типа 87 Leopard 2 А4 в Германию в качестве продажи предприятию, которое их произвело - Rheinmetall Landsysteme Gmbh", - отметили в Берне. "Берлин заверил Швейцарию, что эти танки останутся в Германии или в странах - членах НАТО или ЕС и будут служить в качестве дополнения их арсеналов", - пояснило правительство.

Как подчеркнули в Берне, "эти танки не предназначены для Украины".

Федеральный совет напомнил, что в письме от 23 февраля 2023 года глава Минэкономики Германии Роберт Хабек и министр обороны ФРГ Борис Писториус обратились к Швейцарии с просьбой перепродать часть списанных танков типа 87 Leopard 2 A4 немецкой компании, которая их произвела - Rheinmetall. Они заверили, что "танки не будут переданы Украине и останутся в Германии или в странах - членах НАТО или ЕС".

В настоящее время швейцарская армия использует 134 танка типа 87 Leopard 2 A4 WE, которые были модернизированы в рамках программы вооружения 2006 года. Кроме того, в ее распоряжении имеется еще 96 танков того же типа, не прошедших ремонт и находящихся на стоянке. Ранее в этом году обе палаты парламента Швейцарии - Совет кантонов (малая палата) и Национальный совет (большая палата) - одобрили снятие с вооружения 25 танков типа 87 Leopard 2 A4 при условии, что они будут перепроданы компании, которая их произвела.

Как подчеркнуло правительство, экспорт танков в Германию соответствует критериям, установленным законом об экспорте военных материалов. "Важным моментом при принятии решения было то, что Берлин заверил Швейцарию, что танки останутся в Германии или в странах - членах НАТО или ЕС и будут использоваться в качестве дополнения к их вооружению", - подчеркнули в Берне.

Нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.