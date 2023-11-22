22 ноября, 10:59

Помощник Алиева заявил, что американскому агентству USAID нет места в Азербайджане

Хикмет Гаджиев указал на высказывания главы агентства Саманты Пауэр в поддержку армян и упрекнул ее в недостаточном внимании к азербайджанским беженцам

БАКУ, 22 ноября. /ТАСС/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Агентству международного развития США (USAID) больше нет места в стране. Он указал на высказывания главы агентства Саманты Пауэр в поддержку армян и упрекнул ее в недостаточном внимании к азербайджанским беженцам.

"Маски сорваны! В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!" - написал Гаджиев в социальной сети X (ранее Twitter).

Помощник Алиева обвинил США в поддержке Армении "в 30-летний период оккупации азербайджанских территорий", а также раскритиковал главу USAID за ее высказывания о поддержке армян, выехавших из Карабаха в Армению.

"На посту постоянного представителя Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН она (Пауэр занимала этот пост в 2013-2017 годах - прим. ТАСС) никогда не поднимала вопроса о плачевном положении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и не требовала исполнения резолюций СБ ООН", - добавил Гаджиев.

В сентябре Пауэр заявила в ходе поездки в Армению, что правительство США выделит $11,5 млн для оказания помощи вынужденным переселенцам из Карабаха. Она тогда уточняла, что эта помощь будет включать от продуктов питания до социально-психологической поддержки.

19 сентября 2023 года произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

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