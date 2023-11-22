Эксперт считает маловероятной войну Израиля и Ливана

По словам советника директора Российского института стратегических исследований Владимира Фитина, это связано с тяжелой экономической ситуацией в Ливане

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военное противостояние Израиля и Ливана в нынешней ситуации маловероятно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"На мой взгляд, маловероятно вовлечение Ливана в это противостояние на Ближнем Востоке. В настоящее время риски такого развития событий не стали больше", - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что ситуация в самом Ливане очень тяжелая с точки зрения экономики. "Страна страшно страдает от тяжелейшего экономического кризиса. Население бедствует в основной своей части, поэтому сейчас для Ливана война с Израилем, которую могла бы развязать [шиитская организация] "Хезболлах", просто была бы катастрофой", - пояснил Фитин.

В этой ситуации, продолжил он, все силы в Ливане, которые не ассоциируются с "Хезболлах", "категорически против любого вовлечения Ливана в военное противостояние с Израилем".

"Думаю, что и "Хезболлах", кроме таких спорадических ракетных ударов по отдельным базам Израиля, не сделает свое участие более интенсивным. Да и сама понимает, что в случае развязывания серьезной войны израильские удары, безусловно, уничтожат основную инфраструктуру этой группировки", - поделился своими оценками специалист.

В целом, как полагает Фитин, Ливан и далее, как и другие арабские страны, будет "осуждать Израиль за непропорциональное проявление силы, неразборчивое отношение, жертвы среди мирного населения, но не более того".

Призыв Израиля

Ранее сегодня министр иностранных дел Израиля Эли Коэн потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры, чтобы пресечь действия вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболлах" на ливано-израильской границе, обеспечив выполнение резолюции СБ ООН 1701, установившей режим прекращения огня в регионе после конфликта между Израилем и "Хезболлах" летом 2006 года.

Комментируя этот призыв, Фитин отметил, что "пока особых действий со стороны "Хезболлах" нет, это можно считать умеренным пограничным конфликтом". "Тем более что у СБ ООН много более серьезных вопросов применительно к палестино-израильскому конфликту, - продолжил он. - А призывать израильская сторона всегда может, чтобы попробовать получить какую-то поддержку на ооновской арене, но с учетом того, что предложенные Россией и поддержанные Китаем и арабскими странами резолюции не проходили из-за позиции США и их западных коллег, не думаю, что эта локальная резолюция будет иметь шансы на успех".