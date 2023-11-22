Путин и Рахмон обсудили на завтраке международную и региональную повестку

В пресс-службе таджикского лидера сообщили, что стороны также обменялись мнениями по результатам состоявшихся ранее официальных переговоров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин на неформальном завтраке обсудили международную и региональную повестку, а также результаты официальных переговоров, прошедших накануне. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера, который находится в России с официальным визитом.

"Лидер нации [Эмомали Рахмон] и президент Российской Федерации уважаемый Владимир Путин в ходе <...> завтрака обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран и обменялись мнениями по результатам состоявшихся вчера официальных переговоров, которые были признаны взаимополезными в плане дальнейшего продвижения стратегического партнерства и отношений союзничества сторон. Главы государств также продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Рахмона также опубликовала фото с мероприятия, где видно, что лидеры двух государств пришли без галстуков.

Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом 21 ноября. В ходе официальной части накануне он обсудил с Путиным вопросы сотрудничества двух государств, а затем лидеры сделали заявления для СМИ. Также были подписаны восемь документов о расширении сотрудничества между Таджикистаном и Россией, а Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом.

В пресс-службе Рахмона ранее сообщали ТАСС, что после визита в РФ он планирует посетить Минск и принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности, который запланирован на 23 ноября. Путин ранее сообщал, что также планирует принять участие в этом саммите.