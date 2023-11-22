Эрдоган заявил, что рассчитывает привлечь страны Запада на сторону Палестины

По словам президента Турции, никто из западных стран не озабочен вопросом прекращения насилия в секторе Газа, кроме Испании

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто из западных стран не озабочен вопросом прекращения насилия в секторе Газа, кроме Испании. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Алжира.

"К сожалению, кроме одной страны на Западе, никто не взялся за решение этой проблемы. Почти все европейские страны хранят молчание. Никто не вмешивается, чтобы остановить бойню. Только в Испании ситуация развивается в положительном направлении. Там сформировано правительство, и на следующей неделе у меня будет встреча с премьер-министром Педро Санчесом. У него иная позиция [в отношении происходящего на Ближнем Востоке]", - приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что "нельзя отворачиваться от тех стран", которые молчат. "Мы с ними встретимся, обсудим, подумаем, как привлечь их на сторону Палестины. На прошлой неделе у нас был визит в Германию. Мы видим, что происходит [в Европе]", - указал он.

Турецкий лидер также подчеркнул, что в особенности "исламский мир не должен хранить молчание в отношении оккупации" сектора Газа". "Падение Газы означает глубокую рану для единства и солидарности исламского мира. Позорно молчать и не реагировать на безрассудную оккупацию Израилем Газы и его атаки, не учитывающие международное право, права человека и этические ценности. Исламский мир должен действовать в духе единства и солидарности и стать единым кулаком", - сказал он.

Эрдоган призвал в полной мере реализовать решения саммита в Эр-Рияде, поскольку, когда "этот кулак со всей силой ударит по столу, Израиль не сможет продолжать свою оккупацию и злодеяния". "Государственный терроризм и оккупационные действия Израиля в Газе и других палестинских городах - это преступление против человечества, геноцид", - добавил он.