22 ноября, 11:51

Ирак считает атаку ВВС США неприемлемым нарушением суверенитета

Правительство республики выразило решительный протест по поводу военной эскалации со стороны ВС США

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Ирака выражает решительный протест по поводу военной эскалации со стороны ВС США, которые нанесли удары по некоторым объектам в провинции Бабиль. Об этом говорится в заявлении иракского официального представителя Басема аль-Авада, которое передал новостной портал Shafaq News.

"Мы решительно осуждаем нападение ВВС США на район Джурф-эн-Наср, которое произошло без ведома иракских правительственных органов, и считаем эту атаку неприемлемым нарушением суверенитета Ирака", - указывается в документе. В нем подчеркивается, что иракские власти рассматривают действия американской стороны как "опасную попытку подорвать внутреннюю стабильность".

"Присутствие сил международной коалиции под эгидой США в Ираке связано с подготовкой и обучением наших вооруженных сил для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), поэтому рейды ВВС являются нарушением этой миссии", - отмечается в заявлении.

По информации Shafaq News, в ночь на среду американские ВС с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали позиции иракского шиитского ополчения в провинции Бабиль. Погибли восемь бойцов и двое получили ранения.

Ранее пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США сообщила, что в среду утром американские военные нанесли удары по объектам в Ираке в ответ на атаки шиитских группировок, якобы поддерживаемых Ираном. По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. 

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