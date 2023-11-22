22 ноября, 14:06
Военная операция на Украине

Орбан заявил, что Евросоюз может остаться один на один с конфликтом на Украине

По словам премьера Венгрии, в случае победы Республиканской партии на президентских выборах и на выборах в Конгресс США в 2024 году в американской политике "произойдет поворот"

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Европейский союз должен готовиться к тому, что останется один на один с конфликтом на Украине, поскольку Соединенные Штаты вмешиваться в него не будут. Такое предупреждение сделал премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая в Цюрихе на праздновании 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche.

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Глава правительства считает, что в случае победы Республиканской партии на президентских выборах и на выборах в Конгресс США в 2024 году в американской политике "произойдет поворот". "Если более скептически настроенные республиканцы придут к власти, то вполне возможно, что Европе придется самостоятельно справляться с огромным геополитическим конфликтом, находить почти невозможное политическое решение проблемы и нести издержки", - сказал Орбан по поводу украинского конфликта.

"Между тем, Европа обнищала, и у нее нет денег на такой кризис", - процитировало премьер-министра информационное агентство MTI. В своем выступлении Орбан высказал мнение, что Евросоюз не может справиться с урегулированием конфликта на Украине. 

Теги:
УкраинаСШАОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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