22 ноября, 14:57

В Южной Корее намекнули на роль России в успехе запуска спутника КНДР

Министр обороны республики Син Вон Сик сообщил, что "практически все проблемы" с двигателем ракеты были решены благодаря помощи РФ

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что помощь России якобы могла быть одним из факторов успеха третьей попытки запуска разведывательного спутника КНДР. С таким утверждением он выступил в эфире радиостанции KBS Radio 1.

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"При первой и второй попытке произошло крушение из-за проблем с двигателем, но в этот раз с ним не было проблем. Предложение [президента РФ Владимира] Путина о помощи, видимо, не было пустыми словами", - сказал министр.

В начале ноября он уже говорил, что КНДР якобы могла бы предпринять новую попытку после получения технологической консультации со стороны России. 19 ноября Син Вон Сик сказал, что "практически все проблемы" с двигателем ракеты, вероятно, были решены благодаря российской помощи. 21 ноября КНДР успешно вывела спутник "Маллигён-1" на орбиту, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин заявил, что именно по этой причине он и Ким Чен Ын приехали на космодром.

Позиция РФ

Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов информировал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что соблюдает санкции Совета Безопасности ООН против КНДР.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.

Первая попытка запуска разведывательного спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Второй запуск 24 августа окончился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Тогда речь шла об ошибке в системе аварийной детонации. Власти КНДР объявляли намерение запустить спутник в третий раз в октябре, но это не произошло. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияРеспублика Корея
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