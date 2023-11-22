Politico: Орбан требует пересмотреть политику ЕС в отношении Киева

В адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю письме премьер Венгрии пишет, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении страны в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" на саммите стран - членов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского союза (ЕС) Украине и будущее вступление страны в сообщество, если страны - члены ЕС не пересмотрят свою стратегию в отношении Киева. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на поступившее в ее распоряжение письмо.

Согласно Politico, в адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю письме премьер Венгрии пишет, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении страны в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" на саммите стран - членов ЕС в Брюсселе в декабре.

"Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", - цитирует письмо Орбана газета.

В письме говорится, что Евросовет должен провести "откровенную и открытую дискуссию" об осуществимости целей Евросоюза на Украине. "Считаем ли мы эти цели по-прежнему реально достижимыми? Устойчива ли эта стратегия без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов?" - пишет венгерский премьер.

Согласно письму, предполагается, что Будапешт может использовать право вето, чтобы заблокировать выделение финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. В дополнение, Орбан может заблокировать военную помощь Киеву на сумму 500 млн евро, а также начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пишет газета.