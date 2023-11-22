Жена задержанного за участие в боях в Донбассе итальянца исключила его участие в конфликте

В Италии участие в военных действиях в качестве наемников является уголовным преступлением

РИМ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Новое заседание суда по делу арестованного за участие в военных действиях в Донбассе Алессандро Бертолини состоится 14 декабря. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал адвокат Массимильяно Луиджи Шалла по итогам слушания.

"Слушание прошло хорошо, были представлены важные документы, супруга обвиняемого исключила его участие в каком-либо вооруженном конфликте", - сказал юрист. Он добавил, что была также "изменена часть обвинительного акта". "Судья назначил на 14 декабря новое слушание", - добавил Шалла.

Ранее адвокат в разговоре с ТАСС подчеркнул, что Бертолини постоянно проживал в Донбассе с 2017 года и что он не был иностранцем, который специально приехал туда воевать.

Бертолини содержится в тюрьме под Миланом. Как сообщали итальянские СМИ, он был арестован 30 июня в миланском аэропорту Мальпенса в рамках расследования, ведущегося в отношении него прокуратурой Генуи. Сам Бертолини родом из северного города Роверето. В Италии его подозревают в том, что он воевал на стороне ополченцев Донбасса. В 2021 году через органы донбасских республик Бертолини получил российское гражданство.

В Италии участие в военных действиях в качестве наемников является уголовным преступлением.