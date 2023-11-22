22 ноября, 16:55
Военная операция на Украине

Орбан: ЕС должен перейти к плану "Б" по Украине, потому что Россию победить не удастся

Премьер-министр Венгрии напомнил, что его страна с самого начала осудила действия России в отношении Украины, но реакция Запада на них была неправильной

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась, Россию победить не удастся, и поэтому ЕС должен перейти к новому плану действий. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Цюрихе на праздновании 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche. Он принял участие в подиумной дискуссии, модератором которой стал владелец и главный редактор журнала, депутат парламента от Швейцарской народной партии Роджер Коппель.

Глава правительства напомнил, что Венгрия с самого начала осудила действия России в отношении Украины, но реакция Запада на них была неправильной. "Какой была наша стратегия? Украинцы сражаются и побеждают на фронте, а русские проигрывают на поле боя. Какова реальность? Украинцы сражаются и умирают. К чему мы пришли? Россия не проиграет, и в ее политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности. Мы должны перейти к плану Б", - сказал Орбан, добавив, что пока у ЕС нет такого плана.

Вместо пересмотра стратегии Брюссель предлагает продолжить военную и финансовую помощь Киеву. "Однако просто отправлять деньги украинцам совершенно бессмысленно, это ни к чему не приведет", - процитировала премьера газета Magyar Nemzet. Орбан подчеркнул, что единственный способ "остановить бессмысленную гибель людей" - это немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам, чтобы достичь соглашения об урегулировании конфликта на Украине. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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