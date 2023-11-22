22 ноября, 17:06
Военная операция на Украине

ФРГ передала Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами и более 2 тыс. артснарядов

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сообщил, что его страна предоставит властям в Киеве новый пакет военной помощи общим объемом €1,3 млрд

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю передала Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder (всего 80) с боеприпасами, 2 380 артиллерийских снарядов калибром 155 мм и другую военную продукцию. Это следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

В него вошли, в частности, 2 428 криптотелефонов, девять автомобилей, пять санитарных вездеходов, а также две машины медицинской помощи и еще одна бронированная машина Wisent 1.

Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев сообщил, что Германия предоставит властям в Киеве новый пакет военной помощи общим объемом €1,3 млрд. В него войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, 60 разведывательных беспилотников различных типов, около двух десятков радаров, а также 20 тыс. артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. С учетом объявленного Писториусом нового пакета общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд. 11 ноября газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщила, что правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. В начале ноября правительство ФРГ сообщило о поставках киевским властям еще 25 танков Leopard 1A5, обещанных ранее. В новую партию переданного Украине оружия тогда вошли также разведывательные беспилотники и радары. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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