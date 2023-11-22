Сийярто: ЕС оказывает на Венгрию политическое давление из-за контактов с Россией

Глава МИД страны отметил, что в Европейском союзе "не предусмотрена возможность демократических дебатов"

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Евросоюз оказывает на Венгрию политическое давление, стараясь помешать ее контактам с Россией, и пытается с помощью финансовых санкций изменить ее самостоятельную позицию по другим вопросам. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, все это свидетельствует о недостатке демократии в ЕС.

Глава МИД отметил, что, когда он говорит о важности сохранения каналов связи с Москвой в целях достижения мира на Украине, его немедленно "изображают марионеткой русских, союзником Путина или пропагандистом Кремля". "В Европейском союзе не предусмотрена возможность демократических дебатов, Брюссель только говорит о демократии, но действует недемократическим путем и ставит под сомнение волю народа", - сказал Сийярто в интервью телеканалу М1.

Он отметил, что Венгрия хотела бы, чтобы ЕС сохранил "право на дебаты" и "серьезно относился к демократии" не только на словах, но и на деле. "Сегодня идет большая дискуссия о том, каким должно быть будущее Европейского союза. В то же время можно увидеть, что если кто-то займет позицию, отличную от либерального мейнстрима, то он немедленно будет подвергнут финансовым санкциям, - заявил министр.

"Венгрия также сталкивается с финансовыми санкциями, которые не имеют под собой правовой основы и которые вводятся и приводятся в исполнение исключительно потому, что у нас есть суверенные позиции, противоречащие мейнстриму по наиболее важным вопросам", - добавил Сийярто, находившийся вместе с премьер-министром Виктором Орбаном в Цюрихе на праздновании 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche.

Будапешт продолжает спор с Брюсселем по поводу предоставления причитающихся ему нескольких миллиардов евро из бюджета и фондов ЕС. Руководство Еврокомиссии удерживает их, добиваясь от Венгрии изменений в области верховенства права и борьбы с коррупцией.