Трюдо выступил за конструктивное взаимодействие в рамках прошедшего онлайн-саммита G20

Премьер Канады подчеркнул важность "соблюдения верховенства закона"

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер Канады Джастин Трюдо отметил важность конструктивного взаимодействия между участниками онлайн-саммита Группы двадцати (G20). Об этом он сообщил журналистам по итогам конференции, в которой принимал участие.

"Я еще раз отмечаю, насколько важно соблюдать верховенство закона и конструктивно взаимодействовать друг с другом, когда у нас есть проблемы, вызывающие беспокойство", - прокомментировал премьер итоги встречи.

Трюдо также сообщил, что на саммите обсуждался палестино-израильский конфликт. По его словам, объявленная сторонами гуманитарная пауза, к которой призывала Канада и ряд других стран, позволит "доставить значительные объемы гуманитарной помощи гражданскому населению" сектора Газа. "Это важный шаг вперед, но сейчас нам необходимо удвоить наши усилия, чтобы добиться прочного мира", - добавил премьер-министр.

Онлайн-саммит был организован председательствующей в этом году в G20 Индией. На нем выступил президент России Владимир Путин.