22 ноября, 17:34
Cаммит G20

Трюдо выступил за конструктивное взаимодействие в рамках прошедшего онлайн-саммита G20

Премьер Канады подчеркнул важность "соблюдения верховенства закона"

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер Канады Джастин Трюдо отметил важность конструктивного взаимодействия между участниками онлайн-саммита Группы двадцати (G20). Об этом он сообщил журналистам по итогам конференции, в которой принимал участие.

"Я еще раз отмечаю, насколько важно соблюдать верховенство закона и конструктивно взаимодействовать друг с другом, когда у нас есть проблемы, вызывающие беспокойство", - прокомментировал премьер итоги встречи.

Трюдо также сообщил, что на саммите обсуждался палестино-израильский конфликт. По его словам, объявленная сторонами гуманитарная пауза, к которой призывала Канада и ряд других стран, позволит "доставить значительные объемы гуманитарной помощи гражданскому населению" сектора Газа. "Это важный шаг вперед, но сейчас нам необходимо удвоить наши усилия, чтобы добиться прочного мира", - добавил премьер-министр.

Онлайн-саммит был организован председательствующей в этом году в G20 Индией. На нем выступил президент России Владимир Путин. 

Теги:
КанадаСаммит G20Трюдо, Джастин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация