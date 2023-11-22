Президент Египта назвал реакцию мира на войну в Газе отражением избирательности системы

Фаттах ас-Сиси отметил, что "международную систему необходимо комплексно реформировать, так же как и международные экономические и финансовые структуры, создавая эффективные механизмы финансирования".

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Реакция мирового сообщества на войну в секторе Газа является воплощением избирательности международной системы. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на саммите "двадцатки" в виртуальном режиме.

"Вероятно, то как реагирует мировое сообщество на продолжающуюся войну на палестинских территориях является воплощением той избирательности [международной системы], о которой мы говорим, поскольку военная машина продолжает уносить все больше жизней и оставлять после себя разрушения и перемещенное население, несмотря на нарастающие международные предупреждения о необходимости защиты гражданского населения и уважения международного права", - приводит текст заявления президента его канцелярия на официальной странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По убеждению египетского лидера, нынешние "кризисы, даже имея политический и военный аспект, тесно переплетаются с глубоким экономическим дисбалансом, свидетелем которого является мир". "Это оказывает сильное негативное влияние на реализацию экономических и социальных прав человека, особенно в развивающихся странах", - заявил ас-Сиси. Он уверен, что "международную систему необходимо комплексно реформировать, так же как и международные экономические и финансовые структуры, создавая эффективные механизмы финансирования".

Онлайн-саммит организовала председательствующая в 2023 году в G20 Индия.