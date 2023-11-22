22 ноября, 19:07
Военная операция на Украине

В Харьковской области активизируют поиск военнообязанных в развлекательных заведениях

Глава военной администрации Олег Синегубов отметил, что усилят проверку наличия документов воинского учета

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Харьковской области намерены активизировать проверки документов у потенциальных призывников в развлекательных заведениях. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня провели заседание Совета обороны Харьковской области. <...> Среди рассмотренных вопросов - мобилизационные процессы в области. <...> Проверку наличия документов воинского учета следует усилить в развлекательных заведениях", - написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что власти Львовской области возложили на сотрудников местных военкоматов полномочия по проверке документов у военнообязанных, в то время как самих потенциальных призывников обязали всегда иметь эти документы при себе.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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