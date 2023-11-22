ABC: на Радужном мосту обнаружили чемодан, в котором может находиться взрывное устройство

Взрыв на мосту между США и Канадой

На месте работают саперы

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия на Радужном мосту на границе США и Канады чемодан, в котором может находиться взрывное устройство. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их данным, на мосту был обнаружен "чемодан или портфель". На месте работают саперы, уточняет телекомпания.

Как отмечает ABC, четыре американо-канадских моста через реку Ниагара закрыты из предосторожности.

Ранее телеканал Fox News проинформировал, что два человека погибли при взрыве автомобиля на мосту, в результате происшествия также пострадал один пограничник. Федеральное бюро расследований США рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 м.