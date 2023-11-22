Fox: в результате взрыва на мосту между США и Канадой погибли два человека

Взрыв на мосту между США и Канадой

Оба погибших находились внутри транспортного средства

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли при взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, в результате инцидента пострадал один пограничник. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Оба погибших находились внутри транспортного средства. Уточняется, что сотрудник пограничной службы получил незначительные травмы.

Пограничные пункты в районе Ниагарского водопада закрыты в результате происшествия. ФБР рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 м.