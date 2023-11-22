22 ноября, 19:07,
обновлено 22 ноября, 19:34
Взрыв на мосту между США и Канадой

Fox: в результате взрыва на мосту между США и Канадой погибли два человека

Оба погибших находились внутри транспортного средства

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли при взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, в результате инцидента пострадал один пограничник. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

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Оба погибших находились внутри транспортного средства. Уточняется, что сотрудник пограничной службы получил незначительные травмы.

Пограничные пункты в районе Ниагарского водопада закрыты в результате происшествия. ФБР рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 м. 

Теги:
КанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
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