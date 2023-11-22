22 ноября, 19:51
Военная операция на Украине

Зеленский после встречи в формате Рамштайн заявил о новых пакетах военной помощи Украине

Президент Украины также сообщил о создании "коалиции развития ПВО", лидерами которой, по его словам, стали Германия и Франция

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Контактная группа по военному содействию Киеву в формате Рамштайн приняла решение предоставить Киеву новые пакеты военной помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн" <…> Есть и новые пакеты поддержки Украины - наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для нашей ПВО", - сказал глава украинского государства в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Кроме этого, Зеленский заявил о создании "коалиции развития ПВО", лидерами которой, по его словам, стали Германия и Франция.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа, в которую входят около 50 стран, после начала российской спецоперации на Украине обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более чем $80 млрд. Однако руководитель американского военного ведомства не уточнил, какая часть этих вооружений уже передана Киеву. 

Теги:
УкраинаГерманияФранцияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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