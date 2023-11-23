Байден поблагодарил президента Египта за посреднические усилия между Израилем и ХАМАС

Президент США в ходе телефонного разговора с Абделем Фаттаху ас-Сиси также отметил, что Вашингтон не приемлет насильственное перемещение палестинцев из Газы на египетские территории

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позвонил египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси и поблагодарил его за вклад Египта в совместное посредничество между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

"Американский лидер поблагодарил президента за роль Египта в совместном посредничестве, которое привело к достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа, высоко оценив усилия Египта по укреплению региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице канцелярии ас-Сиси в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее информации, Байден выразил "категорическое неприятие Соединенными Штатами насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа на египетские территории". "Президенты также подчеркнули важность работы над политическим урегулированием палестинского вопроса на основе решения о создании двух государств", - подчеркнула канцелярия.

В среду ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.