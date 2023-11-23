22 ноября, 21:34
Палестино-израильский конфликт

Байден поблагодарил президента Египта за посреднические усилия между Израилем и ХАМАС

Президент США в ходе телефонного разговора с Абделем Фаттаху ас-Сиси также отметил, что Вашингтон не приемлет насильственное перемещение палестинцев из Газы на египетские территории

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позвонил египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси и поблагодарил его за вклад Египта в совместное посредничество между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

"Американский лидер поблагодарил президента за роль Египта в совместном посредничестве, которое привело к достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа, высоко оценив усилия Египта по укреплению региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице канцелярии ас-Сиси в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее информации, Байден выразил "категорическое неприятие Соединенными Штатами насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа на египетские территории". "Президенты также подчеркнули важность работы над политическим урегулированием палестинского вопроса на основе решения о создании двух государств", - подчеркнула канцелярия.

В среду ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов. 

Теги:
СШАЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Байден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация