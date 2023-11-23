Президент Кубы принял главу МВД России

Мигель Диас-Канель отметил, что визит Владимира Колокольцева способствует укреплению отношений между странами

ГАВАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял во Дворце Революции министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, прибывшего в Гавану в понедельник. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Лидер страны заявил, что визит российского министра способствует укреплению дружбы между Кубой и РФ. "Это свидетельствует о тенденции укрепления, консолидации и расширения наших отношений в настоящее время, - сказал президент. - Существуют отношения не только между правительствами, но и между людьми. Те, кто здесь присутствует, принадлежат к поколению, выросшему в период расцвета отношений между Кубой и Россией".

Во встрече принял участие министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас, а также высокопоставленные военные руководители острова. В ходе визита в Гавану глава МВД России возложил цветы к мемориалу советского воина-интернационалиста, посетил Центр Фиделя Кастро, а также провел встречу со своим кубинским коллегой.