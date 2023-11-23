Советник Милея сообщила о планах перенести посольство Аргентины в Иерусалим

Пока решение откладывается, так как это было бы небезопасно для аргентинских дипломатов, уточнила Диана Мондино

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей хочет перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим, но решение отложили из-за вопросов безопасности. Об этом заявила в среду советник Милея по внешней политике Диана Мондино, которая может стать новым министром иностранных дел страны.

"Мы хотели сделать это [перенести посольство в Иерусалим], но, к сожалению, сейчас из-за того, что это небезопасно для аргентинских дипломатов, это решение откладывается", - сказала она в эфире телеканала TN.

Позднее в интервью этому же телеканалу Милей сообщил, что в ближайшие дни поедет в Нью-Йорк, чтобы посетить место захоронения лидера любавичских хасидов Менахема-Мендла Шнеерсона, а уже после инаугурации отправится в Израиль.