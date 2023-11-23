Советник Милея заявила, что он не говорил о Фолклендах с главой МИД Великобритании

По словам Дианы Мондино, разговор политиков был очень коротким, поэтому они не затронули тему спорных Мальвинских островов

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провели в среду телефонной разговор, но не упомянули тему спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино, которая заявлена им как будущий министр иностранных дел страны.

"Конкретно, Мальвинские острова мы не упоминали. Мы сказали, что нам нужно работать над тем, чтобы решить все имеющиеся конфликты", - сказала она в эфире телеканала TN.

По словам Мондино, тема Мальвин не обсуждалась, потому что разговор был очень коротким. Она также подчеркнула, что новое правительство Аргентины будет привержено возвращению суверенитета над островами в соответствии с международным правом и не признает наличия у их жителей права на самоопределение. "Мы считаем острова аргентинскими, а значит, они часть территории Аргентины, и у других частей Аргентины нет самоопределения", - добавила она.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты референдума не признала.