Казахстан избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Страну выбрали на 2023-2027 годы, сообщила пресс-служба МИД государства

АСТАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Участники 24-й сессии Генеральной ассамблеи государств - сторон Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, прошедшей в Париже, избрали Казахстан в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"За кандидатуру нашей страны проголосовали 118 государств. Наряду с Казахстаном в комитет вошли еще восемь новых членов: Вьетнам, Кения, Ливан, Республика Корея, Сенегал, Турция, Украина и Ямайка. Межправительственный комитет всемирного наследия является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО. Члены комитета принимают решения о включении культурных и природных объектов в список Всемирного наследия", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что Казахстан имеет опыт эффективной работы в данном органе в 2013-2017 годах, и готов внести свой достойный вклад в его дальнейшую деятельность.

Комитет состоит из 21 государства, которые принимают решения о включении культурных и природных объектов в Список всемирного наследия, оценку состояния их сохранности и поддержки государств - сторон конвенции в их усилиях по охране указанных объектов ради будущих поколений. Членство в комитете способствует развитию экспертного потенциала государств - сторон конвенции в вопросах сохранения культурного и природного наследия.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО входят шесть национальных и трансграничных объектов на территории Казахстана: Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы, Сары-Арка - степи и озера северного Казахстана, сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора Шелкового пути, Западный Тянь-Шань и Туранские пустыни умеренного пояса.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия, которое основано в ноябре 1945 года. В настоящее время членами организации являются 193 государства.