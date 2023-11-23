WSJ: ХАМАС не предоставило необходимые данные о заложниках, которых планирует освободить

По данным газеты, это спровоцировало задержку при вступлении соглашения о перемирии в силу

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю исчерпывающую информацию о заложниках, которых планировало освободить, что и спровоцировало задержку при вступлении соглашения о перемирии в силу. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на источники в США и на Ближнем Востоке.

По их данным, ХАМАС предоставило израильской стороне списки из 50 человек, которых должны освободить в первую очередь, с указанием их имен, пола и гражданства. Однако, как отмечает издание, необходимая информация о некоторых заложниках отсутствовала, что затруднило бы процесс их вывоза из сектора Газа, поэтому списки были признаны неполными.

Со своей стороны израильская гостелерадиокомпания Kan утверждала в четверг, что причиной промедления при реализации сделки о перемирии и освобождении заложников стало то, что ХАМАС решило в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем.

В ночь на четверг глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше пятницы, 24 ноября.