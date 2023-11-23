Вьетнам указал на большое значение традиционно дружественных отношений с РФ

Президент республики Во Ван Тхыонг также дал высокую оценку достижениям сотрудничества Калужской области с Ханоем

ХАНОЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Ханой придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Москвой. Об этом заявил президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, находящимся в республике с рабочим визитом.

"Во Вьетнаме придают большое значение традиционно дружественным отношениям и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией. Я уверен, что ваш рабочий визит во Вьетнам поможет укрепить наши связи", - сказал Во Ван Тхыонг. Глава государства отметил, что в октябре на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине они с президентом России Владимиром Путиным провели "искреннюю, открытую встречу и предметный обмен мнениями по многим вопросам в целях дальнейшего укрепления отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией".

Во Ван Тхыонг также дал высокую оценку достижениям сотрудничества Калужской области с Вьетнамом, отметив, что они "являются ярким символом традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и РФ".

Глава Калужской области обратил внимание на то, что потенциал сотрудничества между двумя сторонами по-прежнему огромен. Сильными сторонами Калужской области являются автомобильная промышленность, транспортно-логистическая сфера, деревообработка, пищевая промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство и энергетика. Предприятия региона, по словам губернатора, заинтересованы в налаживании контактов с вьетнамскими партнерами в этих и многих других областях. "Рассчитываем, что наша рабочая поездка во Вьетнам позволит существенно повысить динамику развития нашего партнерства", - написал Шапша по итогам встречи с президентом Вьетнама в Telegram-канале.