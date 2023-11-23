Reuters: Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО к 28-29 ноября

По данным агентства, комиссия по иностранным делам турецкого парламента может возобновить обсуждение вопроса ратификации в дни проведения встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Турции проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источники агентства указали, что комиссия по иностранным делам турецкого парламента может возобновить обсуждение вопроса ратификации 28 или 29 ноября. Некоторые представители НАТО рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом альянса, и будет организована соответствующая церемония, отмечает Reuters.

Законопроект сначала должна ратифицировать комиссия парламента Турции, затем проголосует весь парламент - это голосование может произойти через несколько дней или недель после решения комиссии. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле. Однако турецкая сторона тогда выдвинула несколько условий для одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.