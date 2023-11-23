В Дании назначили нового министра экономики

Им стал заместитель председателя Либеральной партии Стефани Лосе

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Либеральной партии (Венстре) Стефани Лосе станет новым министром экономики Дании. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны.

Вице-премьер, министр экономики и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен освобожден от должности министра экономики, говорится в пресс-релизе. Мортен Далин назначен министром по делам городов и сельской местности, министром церкви и министром по вопросам сотрудничества Северных стран, а Миа Вагнер назначена министром по цифровизации и министром по вопросам равноправия.

Премьер-министр представит новых членов кабинета королеве Маргрете II.