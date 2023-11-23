23 ноября, 08:47

В Дании назначили нового министра экономики

Им стал заместитель председателя Либеральной партии Стефани Лосе

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Либеральной партии (Венстре) Стефани Лосе станет новым министром экономики Дании. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны.

Вице-премьер, министр экономики и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен освобожден от должности министра экономики, говорится в пресс-релизе. Мортен Далин назначен министром по делам городов и сельской местности, министром церкви и министром по вопросам сотрудничества Северных стран, а Миа Вагнер назначена министром по цифровизации и министром по вопросам равноправия.

Премьер-министр представит новых членов кабинета королеве Маргрете II. 

Теги:
Дания
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