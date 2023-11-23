СМИ: США предоставили курдским силам в Сирии системы ПВО

По данным газеты Star, передача систем СДС якобы связана с участившимися нападениями проиранских сил на американские базы в регионе

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Курдские формирования "Сил демократической Сирии" (СДС) получили от США системы ПВО Avenger и прошли обучение по их использованию. С таким утверждением выступила турецкая газета Star со ссылкой на источники в регионе.

Полученное вооружение, как отмечает газета, будет размещено в некоторых точках на севере Сирии. Передача систем СДС якобы связана с участившимися нападениями проиранских сил на американские базы в регионе, и комплексы нужны для противодействия этим угрозам.

В то же время, пишет Star, передача ЗРК курдским силам произошла в период, когда Турция активизировала операции в этом регионе с использованием наблюдательных и ударных беспилотников. Источники издания также сообщают, что в зоне контроля СДС принимаются комплексные меры по защите от воздушных угроз.

Avenger - это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, который может использоваться в том числе для противодействия БПЛА. Как указывают в Турции, в СДС входят и формирования, связанные с Рабочей партией Курдистана, признаваемой Анкарой в качестве террористической. Турция многократно призывала США прекратить помощь СДС.