23 ноября, 09:26

В Киеве заявили, что не будут делать исключения для венгерского меньшинства

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Киев не собирается по "прихоти" Будапешта делать исключения для венгерского меньшинства и искать к нему особые подходы, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Украинская правда", размещенном на платформе YouTube.

"Особых исключений именно для венгерского меньшинства никто делать не будет. <...> То, что они громче всех кричат, <...> вообще не означает, что венгерское меньшинство на Украине является какой-то особой проблематикой. <...> Политические прихоти и заявления абсолютно не заставляют нас выделять особый подход к венгерскому меньшинству, <...> подход будет одинаковый ко всем меньшинствам", - заявила Стефанишина, рассуждая о том, может ли Венгрия заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По ее словам, Украина с целью соответствия критериям Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС ведет отдельные переговоры со странами, в частности Киев находится в диалоге с румынской стороной. Румыноговорящее меньшинство - одно из самых больших меньшинств на Украине, а после того, как Молдавия признала румынский язык национальным языком, эта диаспора еще больше увеличится, отметила вице-премьер. "Но мы в диалоге, и нет такого крика", - заявила она.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Правительство Венгрии заявило, что не согласно с предложением Еврокомиссии начать переговоры с Украиной, поскольку та не выполнила условия для переговоров о приеме в ЕС. Ранее Будапешт неоднократно предупреждал, что не поддержит стремление Киева к интеграции в европейские структуры до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 10 ноября, что венгерское правительство не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос.

Украинский президент Владимир Зеленский 21 ноября во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Молдавии Майей Санду заявил, что на данный момент не видит угрозы наложения вето со стороны Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но в Киеве готовятся к такому сценарию. 

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