23 ноября, 12:25,
обновлено 23 ноября, 12:44

Казахстан выступил за углубление сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также отметил важность взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности с заинтересованными странами и международными организациями

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана предлагают Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наращивать взаимодействие с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ.

"Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Конкретные шаги для этого определены в практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", - сказал Токаев.

Он отметил важность сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. "Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года", - пояснил президент Казахстана. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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