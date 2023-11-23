В Китае заявили о готовности развивать отношения с Уругваем

Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал использовать взаимодействие в рамках "Одного пояса, одного пути" в качестве возможности увеличить объем двусторонней торговли

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китай готов работать с Уругваем над продвижением двухсторонних отношений ради взаимной выгоды и новых результатов. Об этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, прошедшей в Пекине.

"Китай готов работать с Уругваем, продвигая двухсторонние отношения под стратегическим руководством глав обоих государств для придания новой силы постоянному обновлению китайско-уругвайских отношений, достижения новых результатов, укрепления взаимного уважения и доверия между странами с разными социальными системами, а также достижения взаимной выгоды и создания модели, при которой страны с разными социальными системами будут уважать и доверять друг другу, страны с разными масштабами экономики - получать выгоду друг от друга, а страны с разным культурным прошлым - учиться друг у друга", - приводит слова премьера Госсовета сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ли Цян также призвал использовать сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" как возможность для наращивания двусторонней торговли и повышения уровня поддержки торговли и инвестиций. Среди перспективных областей для сотрудничества между КНР и Уругваем он отметил чистую энергетику, телекоммуникации, технологическую и инновационную сферу, а также финансы.