Токаев предложил в рамках ОДКБ активизировать противодействие терроризму

Президент Казахстана отметил, что следует продолжить совместную работу по этому направлению, "чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Казахстанская сторона в рамках председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году предлагает активизировать противодействие террористической и экстремистской деятельности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите объединения в Минске.

"Развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности. Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам", - сказал казахстанский лидер, говоря о будущих приоритетах председательства Астаны в ОДКБ.

По его словам, важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму. "Предлагаем активизировать деятельность рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", - отметил Токаев.