Страны ОДКБ подпишут 15 документов, включая общую декларацию по итогам заседания

К ним относится проект декларации Совета коллективной безопасности, призванной подчеркнуть основополагающие принципы деятельности и выразить позицию по актуальным проблемам международной безопасности, отметил генсек организации Имангали Тасмагамбетов

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Совет глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подпишет 15 документов, включая общую декларацию по итогам заседания в Минске. Об этом заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

"В соответствии с утвержденной вами в узком составе повестки дня на ваше подписание предлагается вынести 15 документов. Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседания уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию. К ним относится проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, призванной подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и выразить позицию организации по актуальным проблемам международной безопасности", - сказал он.

"Предлагается рассмотреть проект протокольного решения о председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которую намечается провести в IV квартале 2024 года в городе Астане", - добавил генсек ОДКБ.