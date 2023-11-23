Токаев призвал партнеров в ОДКБ не "говорить постоянно" об угрозах участникам организации

По словам президента Казахстана, "подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет необходимости "постоянно говорить" о растущих угрозах государствам - членам организации. Об этом казахстанский лидер заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

"Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств - участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества", - сказал Токаев.

"Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию", - считает глава республики. По его оценке, риторика организации должна быть "жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи".

Глава Казахстана отметил что "ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников".