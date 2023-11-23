23 ноября, 14:02

Токаев призвал партнеров в ОДКБ не "говорить постоянно" об угрозах участникам организации

По словам президента Казахстана, "подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет необходимости "постоянно говорить" о растущих угрозах государствам - членам организации. Об этом казахстанский лидер заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

"Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств - участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества", - сказал Токаев.

"Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию", - считает глава республики. По его оценке, риторика организации должна быть "жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи".

Глава Казахстана отметил что "ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников". 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация